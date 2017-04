بالفيديو: هل ينجو جوني ديب من أشباح خافيير بارديم في "قراصنة الكاريبي"؟

بعد طول انتظار، كشفت شركة Walt Disney Pictures، عن التريلر الأول للجزء الخامس من سلسلة Pirates Of The Caribbean، الذي يحمل اسم Dead Men Tell No Tales، ويتضمن مواجهة من نار بين النجم الإسباني خافيير بارديم وبطل السلسلة جوني ديب.

التريلر الغامض هيمنت عليه الأضواء الخافتة، وتضمن محاولة الكابتن سلازار، إطلاق سراح مجموعة من أشباح القراصنة، ليقوموا بالهجوم على القراصنة المتواجدين في البحر، حيث عزم على قتل كل قرصان في العالم ويطلب من أحد القراصنة البحث عن الكابتن جاك سبارو (جوني ديب).

وفي المقابل، يسعى جاك سبارو إلى السيطرة على أداة ترايدنت بوسيدون، وهي أداة قوية تمنح السيطرة الكاملة على جميع البحار لهزيمة سالازار، ويشاركه في ذلك الكابتن ويل ترنر، كابتن هولندا، وهيكتور باربوسا.

ويشارك "ديب" بطولة الجزء الخامس من Pirates of the Caribbean النجم الإسباني الحائز على الأوسكار خافيير بارديم، إلى جانب الأبطال السابقين للسلسلة النجم أورلاندو بلوم، وجيفري راش، والإيرانية جولشفيتي فراهاني، من إخراج إيسبن ساندبرج، وجواشيم رونينج، وإنتاج جيري يروكهايمر، ومن المقرر طرحه في دور العرض الأمريكية 26 مايو 2017.

