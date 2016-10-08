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برج الأسد حظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2016

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برج الأسد حظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2016 برج الأسد حظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2016

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برج الأسد على الصعيد المهني:

تواجه الكثير من الخيارات المحيرة اليوم فى العمل حيث تفاضل بين مسايرة التيار أو أن تفعل ما يمليه عليك ضميرك ، وهو قرار ليس سهلاً ويحتاج منك أن تتذكر بشكل مركز أخلاقيات العمل الخاصة بك والأفضل أن ترفض السباحة مع التيار رغم ما يسببه ذلك من توتر مع زملائك.

 

على الصعيد العاطفي:

شريك حياتك يتعرض لضغط كبير اليوم وستحتاج إلى تقديم الكثير من التعاطف والتفاهم له وتنتشله من الإحباط الذى يعانيه وستجد أن ذلك يؤثر بشكل قوى جدًا على علاقتكما.

 

برج الأسد على الصعيد الصحي:

بعض الأمراض المزمنة تزعجك هذه الأيام وهو ما يضطرك إلى مراجعة الطبيب أكثر من مرة وقد تضطر لتغيير الكثير فى النظام العلاجى الذى تتبعه حاول ألا تستعجل النتائج وألا تتسرع فى اليأس.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

فى محاولة لاجتذابك وكسبك فى صفهم تحاول بعض الأطراف فى العمل أو الحياة الاجتماعية أن تقدم لك آمالاً زائفة كى يؤثرون عليك، لكن لا يجب أن تعير اهتمامًا لما يقولون واجعل أحكامك خاصة بك والتزم بها.


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مصر 365

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