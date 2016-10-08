متحف بريدة.. صرح حضاري يوثق عبق الماضي

يعد متحف مدينة بريدة والذي افتتح في 20-11-1419هـ والخاضع لإشراف أمانة منطقة القصيم صرحا حضاريا وتراثيا وثقافيا يرصد عبق الماضي وأصالة التاريخ ويحكي عــن تراث الآباء والأجـداد، ويحظى المتحف بدعم أمير منطقة القصيم، وقد أسهم أهالي مدينة بريدة بوجود هذا الصرح التراثي الكبير.

الموقع والمساحة

يقــع متحف مدينة بريدة علي تقاطع طــريقي الملك عبدالعزيز مع طريق الملك فهد بجـوار مركـز المـلك خالــد الحضاري علـى مساحـة 1600 متر مربع.

أوقات عمل المتحف

يفتح المتحف أبوابه من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا والفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء وحدد المتحف أيام الأحد والثلاثاء والخميس مواعيد الزيارة للعزاب، وأيام الاثنين والأربعاء للعوائل.

محتويات المتحف

يحوي متحـف مـدينة بريدة قطعا تراثية وصورا عن مدينة بريدة ويعرض أفلاما توثيقية عن الملك عبدالعزيز وتوحيد المملكة العربية السعودية، وأيضا عن منطقة القصيم ويتكون من أقسام الإدارة والاستقبال البهو (الصالة) وقاعة التراث الشعبي وجناح دارة الملك عبدالعزيز وقاعة المعارض (جناح العقيلات وجناح أرامكو والمتحف العلمي والصور وجناح المعادن والمكتبة وقسم الإعلام والعلاقات وقاعة البروجكتر لعرض الأفلام الوثائقية).

أقسام المتحف

يتكون المتحف من المعرض العلمي ويضـم مجموعة من الصور التاريخية القديمة لمدينة بريدة ونماذج لحيوانات محنطة ومحفوظة لحيوانات من البيئة الصحراوية بينما جهز الجناح الثالث لـ «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية»؛ حيث أقامت وكالة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية جناحا خاصا، لعرض نماذج من الصخور والمعادن والمصنوعات التي تدخل في تركيبها هذه المواد في منطقة القصيم مدعومة بالنشرات والخرائط والصور كما دعمت «إسمنت القصيم» الجناح؛ حيث قامت بتمويل أعمال إضافية إلى تصميم وتنفيذ الديكورات الخاصة به.

ضمت إليه مكتبة بلدية بريدة بعد تصنيفها علمياً

قاعة التراث الشعبي

تقع قاعة «التراث الشعبي» على مساحة تقدر بـ(350) مترا مربعا؛ حيث تم تنفيذ ديكور شعبي يجسد النمط المعماري للبيوت والزخرفة الشعبية على الجدران والأبواب والشبابيك التي تتميز بها منطقة القصيم، وهي أنماط معمارية تتماشى مع ظروف وحاجات ساكنيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعطي انطباعاً تنطق بالبساطة، وتم تصميم نظام إضاءة مخصصة بإبراز المعروضات التراثية كالعملة السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى عهد الملك خالد، والطوابع السعودية، وأواني القهوة العربية، والطبخ، والأسلحة، والمكاييل، والمصنوعات الجلدية، والأواني النحاسية، أدوات صناعة الأحذية، والمصنوعات الخشبية والزراعية والفلاحية مثل الدراجة والمحال والمحراث وأدوات الطحن «الرحى» بأنواعها والمجلس الشعبي وغرفة العروس والحضار، وأجهزة الراديو والتلفون الهندل) ومن الخوصيات السفرة والزبيل والقفة والمدة وغيرها من المصنوعات الخوصية، وبعض المناهج الدراسية في الثمانينات الهجرية، ولوحات السيارات القديمة وقد بلغ عدد القطع أكثر من ألفي قطعة.

القسم الإعلامي

ويحتوي قسم الإعلام والعلاقات العامة الذي جهز بمعدات للتصوير إضافة إلى العرض والتسجيل الصوتي وجهز المتحف بقاعة عرض «بروجكتور»، ومقاعد لمرتادي المتحف ممن يرغبون في مشاهدة البرامج التراثية والأشرطة التوثيقية للأنشطة فضلا عن الفعاليات التي تقام في منطقة القصيم، ووفر تلفزيون القصيم برامج أنتجتها محطة تلفزيون القصيم.

معرض «العقيلات»

معرض «العقيلات» يحكي التاريخ المختصر لرجال «العقيلات» الذين كانوا يسافرون إلى العراق والشام وفلسطين ومصر للتجارة في الإبل والخيل والغنم، كما يحتوي على صور متعددة لرجال «العقيلات»، ويعرف بهم؛ حيث تحمل كل صورة المعلومات التوضيحية ويحتوي على بعض مقتنياتهم مثل العملات المعدنية، والمحافظ ومذكرات السفر والعبور الشداد أي «الذلول» التي كان يستقلها أحد الرجال حينذاك ويعرف الزوار بالصور عن رجال العقيلات ويحكي عن تجارتهم بالإبل بالدرجة الأولى والخيل والأغنام والسمن إلى بلاد الكويت والعراق والشام والأردن وفلسطين وتركيا ومصر ويستوردون الملابس والأسلحة والقهوة والشاي والسكر والتمّن وجميع الأشياء التي يفتقدونها في بلادهم، وتمكنوا من وضع بصمة بالدول العربية والإسلامية اقتصادياً وتجارياً وسياسياً، وعن دور العقيلات بماضٍ مجيد ومشرف لبلادهم في الخارج مثل الأمانة والشجاعة والصبر والتعاون ومعرفة الطرق والإيثار والمروءة والكرم وحب الوطن والإخلاص والصدق في المعاملة، وهم من حاضرة القصيم إلا أن أهل بريدة كانوا يحتلون المكانة الأولى عدداً ونشاطاً تجاريّاً.

ضم قطعاً تراثية وصوراً عن مدينة بريدة ويعرض قصة توحيد المملكة

دارة الملك عبدالعزيز

حدثت دارة الملك عبدالعزيز مكونات جناحها في متحف مدينة بريدة؛ حيث أضافت مجموعة من المقتنيات الشخصية للملك عبدالعزيز، نقلتها من قاعة الملك عبدالعزيز التذكارية في مقرها بمدينة الرياض، كما زودت الجناح بشاشة عرض تقدم من خلالها بعض الصور والأفلام التاريخية بالإضافة إلى تدعيم الجناح بلوحات تاريخية تعرض لحياة قادة السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ويضم جناح دارة الملك عبدالعزيز إحدى سيارات الملك عبدالعزيز النادرة من نوع كاديلاك موديل 1951م، ولوحات تعريفية تعرض لزوار المتحف خدمات دارة الملك عبدالعزيز العلمية والفنية، بهدف أن يكون الجناح همزة وصل بين الباحثين والباحثات والمهتمين والهواة في مجال التراث والتاريخ في منطقة القصيم وخدمات الدارة وأنشطتها المختلفة ويأتي ذلك ضمن دعم الدارة للمؤسسات العلمية والثقافية وتفعيلا لأدوار المتحف السياحية والثقافية والتاريخية. ويأتي ذلك ضمن دعم الدارة للمؤسسات العلمية والثقافية وتفعيلا لأدوار المتحف السياحية والثقافية والتاريخية.

المكتبة

قامت إدارة المتحف بمخاطبة عدة جهات مثل الأندية الأدبية جمعية الثقافة والفنون بمختلف فروعها، مع بعض المواطنين للمساهمة في إنشاء مكتبة خاصة بالمتحف، واستجابت هذه الجهات كما تم نقل مكتبة بلدية بريدة وضمها إلى مكتبة المتحف التي جهزت بالرفوف، والخزائن، وتم تصنيفها علمياً كما هو متبع في جميع المكتبات، وتضم المكتبة حوالي ستة آلاف كتاب.

أبرز زوار المتحف

حظي المتحف بزيارات العديد من الشخصيات منهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل وصاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن ماجد والأمير الشيخ جابر بن خليفة وصاحب السمو الملكي بدر بن عبدالمحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود والأمير نايف بن محمد آل سعود والسفير الأميركي والسفير البريطاني والسفير الهولندي والسفير الياباني والسفير الماليزي والسفير لهندي والسفير الكوري كما زاره وفود من اليابان وبنغلادش والصين ومن جميع دول الخليج وفود من وزارة التعليم ووزارة الصحة وفود أساتذة من الجامعات.

م. المهوس: أمانة القصيم تخطط لإنشاء قاعة لعرض الأفلام الوثائقية في المتحف

إحصائيات زوار المتحف

يصل عدد زوار المتحف سنوياً حوالي (10000) زائر وذلك حسب بيان إحصائيات الزوار الذي يتم تسجيله من قبل موظفي المتحف بشكل يومي وقد دون في السجل الذهبي للمتحف الكثير من الشخصيات الاعتبارية إعجابهم بالمتحف من حيث تصميم المبنى من الداخل والخارج وأيضا بما تحتويه القاعات من معروضات قيمة وأيضا عن حسن الاستقبال والتنظيم والشرح الوافي الكافي فيما هو معروض في قاعات المتحف.

الخطط والمقترحات المستقبلية للمتحف

أوضح أمين منطقة القصيم بالنيابة م. عبدالعزيز بن محمد المهوس أن أمانة القصيم تخطط لإنشاء قسم قاعة لعرض الأفلام الوثائقية التاريخية عن الآثار والتراث وإنشاء سوق شعبي خلف المتحف ويحاط بسور من التراث وإنشاء قاعة عن الأزياء الشعبية وإنشاء صالة وتمثل عروض مسرحية شعبية ومحاضرات معلوماتية تاريخية وإنشاء فصل دراسي يحكي عن طريقة التعليم في الماضي وإنشاء ورشة عمل لترميم قطع التراث ويقوم بأعمال الورشة موظفون حرفيون وتجهيز قاعة معرض عن أمانة منطقة القصيم ويحتوي على عرض بعض مقتنيات الأمانة القديمة وصور قديمة عن مدينة بريدة من إصدارات الأمانة وعرض بعض مخططات المشروعات المنفذة بالصور أو المجسمات وصور لأمناء ورؤساء البلدية القدماء بحيث يعمل لهم لوحة تتضمن السيرة الذاتية وتاريخ رئاستهم وأهم منجزاتهم وتغير إستاند معرض الصور بحيث يكون مشابه نموذج الرسم التصوري ويتضمن لوحات فنون تشكيلية وصورا تاريخية عن مدينة بريدة وتركيب لوحة المتحف الخارجية وتكون من الألمنيوم وعليها إنارة ويكون شعار الأمانة والمتحف ملصق ووضع صور أثرية عن منطقة القصيم في ممرات بهو المتحف وتركيب كشافات احتياطية في قاعة التراث الشعبي.

سيارة الملك عبدالعزيز

جانب من المكتبة التي تم استحداثها في المتحف

جناح العقيلات

أوانٍ قديمة

أدوات تراثية من محتويات المتحف

شكل المتحف يوحي بمضمونه

الطوابع السعودية

مقتنيات شعبية في المتحف

م. عبد العزيز المهوس