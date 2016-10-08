استشهاد «يمني» وإصابة طفلة ووالدها بمقذوفات حوثية على الطوال

استشهد مقيم وأصيب آخر وطفلته «جميعهم يمنيو الجنسية»، صباح أمس، إثر سقوط مقذوفات حوثية أُطلقت من داخل الأراضي اليمنية على قرية المجنة بمحافظة الطوال الحدودية جنوب منطقة جازان، حيث باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطوال موقع المقذوفات وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني، أنه في تمام الساعة 7:00 من صباح أمس باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة الطوال، مما نتج عنها وفاة شخص وإصابة طفلة ووالدها (جميعهم يمنيو الجنسية)، وتم نقلهم إلى المستشفى، وباشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.