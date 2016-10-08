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خليفة بن سلمان: المجتمع الدولي مطالب بحماية سيادة وحصانة الدول

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خليفة بن سلمان: المجتمع الدولي مطالب بحماية سيادة وحصانة الدول خليفة بن سلمان: المجتمع الدولي مطالب بحماية سيادة وحصانة الدول

رئيس وزراء تايلاند مستقبلاً الأمير خليفة بن سلمان

طالب الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة قمة حوار التعاون الآسيوي المنعقدة حالياً في مملكة تايلاند، لأهمية الوقوف بشكل حازم ضد القوانين التي تنال من الحصانة السيادية للدول وتشكل مصدر قلق كبير في المجتمع الدولي لما لها من تبعيات خطيرة تؤثر سلباً على الجهود والتعاون الدولي وتخل بقواعد العلاقات القائمة بين الدول، مشدداً على أن بعض هذه القوانين شرعت خطأ وجاءت في وقت خطأ.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء تايلاند للأمير خليفة بن سلمان أمس الجمعة، حيث أعلنا خلال الاجتماع رفض أية إملاءات تتعلق بالشأن الداخلي للدول، وحثا على ضرورة الحفاظ على تجانس وتناغم المجتمع الواحد والنأي به عن أي تعصب ديني أو مذهبي يؤثر على لحمته الوطنية. من جهته، أشاد رئيس وزراء مملكة تايلاند بحكمة وحنكة وخبرة الأمير خليفة وبدوره البارز إقليمياً ودولياً.

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