اقتصاد المملكة قوي ويتجه نحو «مستقبل مستقر»

أعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الأميركية للتصنيف الائتماني، تصنيفها للمملكة العربية السعودية عند ‭A-/A-2‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت المؤسسة المتخصصة في البحوث والتحليلات المالية في تقرير نشرته مؤخراً أنها تتوقع أن يظل وضع الموازنة قوياً في المملكة خلال الفترة من 2016 إلى 2019م.

وقالت إن المملكة قادرة على تمويل العجز خلال السنوات الثلاث القادمة من خلال السحب من الأصول المالية وإصدار أدوات دين، مؤكدة أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى التوقعات بأن المملكة ستتبنى خطوات للحيلولة دون حدوث أي تدهور في الوضع المالي للبلاد.