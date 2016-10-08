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برج الحمل حظك اليوم السبت 8 أكتوبر

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برج الحمل حظك اليوم السبت 8 أكتوبر برج الحمل حظك اليوم السبت 8 أكتوبر

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برج الحمل على الصعيد المهنى ..

تخلص من العناد، عليك أن تهتم كثيراً بوضعك الجديد فى العمل، وتعامل مع المشكلات بذكاء أكثر من ذلك، كما تجنب الخلافات الشخصية مع الزملاء فى العمل.

 

 

برج الحمل على الصعيد العاطفى..

اليوم مناسب جداً للقاء الحبيب، التوتر الذى سيطر على العلاقة فى الفترة الماضية سينتهى سريعاً، كل ما عليك فقط أن تعود وتهتم بالحبيب من جديد.

 

على الصعيد الصحى ...

النوم 8 ساعات يومياً هو الحل المثالى للحفاظ على صحتك، وكذلك يساعدك على الاسترخاء والتخلص من التوتر والقلق الذى قد يؤثر على صحتك بشكل سلبى.

 

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

الأوضاع فى الفترة المقبلة ستكون على ما يرام، وبخصوص العائلة سيكون هناك أمر طارئ، وأوضاعك المالية ستكون أفضل كذلك.

 


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مصر 365

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