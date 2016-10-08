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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 8 أكتوبر

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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 8 أكتوبر برج الجوزاء حظك اليوم السبت 8 أكتوبر

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  على الصعيد المهنى ..

المشاكل تسيطر على أوضاعك فى العمل، رغم وجود ترقية فى طريقها إليك، كما أن الخلافات بينك وبين العاملين معك ستنتهى قريباً.

 

برج الجوزاء  على الصعيد العاطفى..

الاهتمام والتقدير هو الطريق الأسهل إلى قلب الحبيب، كما أن اليوم مناسب للقاء عاطفى يساعدكما على التخلص من ضغوط العلاقة.

 

على الصعيد الصحى ...

الوزن الزائد سيؤثر على صحتك بكل تأكيد، مارس التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحى، وتخلص من الأعباء الزائدة كذلك لتنعم بحياة هادئة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

انفراجة خلال الأيام القليلة المقبلة فيما يتعلق بوضعك فى العمل، وكذلك الأمور ستكون أفضل على مستوى العائلة.


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مصر 365

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