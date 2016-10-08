برج الثور حظك اليوم السبت 8 أكتوبر

برج الثور على الصعيد المهنى ..

علاقتك بمديرك فى العمل أصبحت سيئة للغاية، وذلك بسبب زملائك فى العمل، حاول أن تتخلص من كافة الخلافات حتى تستطع العمل بشكل جيد.

برج الثور على الصعيد العاطفى..

الفتور يسيطر على علاقتك بالحبيب، فعلى الرغم من أنك حاولت فى الفترة الأخيرة أن تكون إلى جواره قدر الإمكان إلا أن الخلافات سيطرت على العلاقة وأثرت عليها، لذا عليك أن تبحث عن حلول.

على الصعيد الصحى ...

أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، فقدان الوزن وتناول الطعام الصحى أمر جيد، ولكن النوم كذلك يساعدك على العيش جيداً وبشكل صحى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

خلافات عائلية طارئة، كما أن هناك لقاء قريبا مع أحد الأصدقاء سيكون له تأثير جيد عليك فيما بعد، ورحلة قريبة.