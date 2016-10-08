برج القوس حظك اليوم السبت 8/10/2016

الصعيد المهنى

يمكنك بسهولة تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك بعدما فقدت بعض الثروة بشكل غير متوقع، مما يجعلك تنفق بحكمة كما يجب أن تضع قدراً كافياً من الادخار.

الصعيد العاطفى

تجد نفسك فى حالة حب قريباً فقد تبدو غير مكترث فى بداية الأمر ولكن الحب قد يترك نارا خفيفة بك إلى أن يشتعل .

الصعيد الصحى

الوضع الصحى لا يمكن التنبؤ به اليوم ولكن عليك أخذ الاحتياطات اللازمة من القوة الذهنية للتعامل مع الوضع بل هو حالة واضحة من انتصار العقل على الأمر فأنت قادر على استكمال كافة المهام المجدولة فى الوقت المحدد على الرغم من المشاكل التى تطرحها صحتك.

توقعات علماء الأبراج

آفاق جديدة تتفتح امامك فلديك موهبة قد تتحول إلى وسيلة لكسب العيش فتتواصل مع جهات تساعدك فى توسيع أفكارك فتشهد لحظة نادرة من الرضا عن حياتك.