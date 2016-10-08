برج العذراء حظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

اليوم مثالى للقيام بأى مشروع تجارى جديد، فإذا كنت تفكر فى هذا الموضوع من قبل حان الوقت لتبدأ التنفيذ والفرص تطرق بابك، وغالبيتها تقريبًا حقيقية فحاول أن تأخذ قرارًا نهائيًا وستجد أن معظم مشاكلك اختفت.

على الصعيد العاطفي:

تفكر طويلاً فى العديد من الأشياء التى تخص علاقتك العاطفية، بعضها مجرد أوهام لا أساس لها وبعضها سيتحول إلى أمر واقع اليوم، وهو ما سيشغلك لفترة أطول من المعتاد.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

أنت عرضة للإصابة بالحمى الفيروسية أو الموسمية اليوم ويجب أن تأخذ الاحتياطات اللازمة فى الوقت المناسب والأدوية الوقائية للحيلولة دون ذلك، فحاول أن تعتمد نمط حياة صحى وستجنى ثمار هذه الخطوات الإيجابية فى وقت قريب جدًا.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

أنت اليوم مستعد لاتخاذ قرارات مبكرة على اساس الحدث والمشاعر بدلا من المنطق وهذا قد يقود إلى مشاكل كبيرة رغم أن حدسك دائمًا ما كان يصدق فى الأوقات السابقة ولكنك الآن يجب أن تتوخى الحذر قدر الإمكان.