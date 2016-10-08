أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
آلاف الضباط البريطانيين يشاركون في جنازة زميلهم "ضحية هجوم لندن" -
استطلاع: غالبية الألمان يعارضون الضربة الأمريكية في سوريا -
الرئيس الإيراني: تكرار ضرب أمريكا لسوريا يدفع المنطقة إلى وضع خطير -
استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص -
مولود أوغلو يعزي هاتفيا في ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 عادات يومية تصيبك بالعقم أبرزها مضادات الاكتئاب

Google+ Print
5 عادات يومية تصيبك بالعقم أبرزها مضادات الاكتئاب 5 عادات يومية تصيبك بالعقم أبرزها مضادات الاكتئاب

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" بعض العادات اليومية التى تتسبب فى الإصابة بالعقم وعدم القدرة على الإنجاب، فإذا كنت تخطط لإنجاب طفل فى المستقبل فهناك بعض العادات اليومية التى يمكن أن تسبب العقم وتشمل الآتى:

1.التدخين :

 يمكن أن يسبب العقم لدى كل من الرجال والنساء .

2.الإفراط فى تناول الطعام:

 يسبب السمنة التى تكون واحدة من الأسباب الرئيسية للعقم عند النساء.

3.أخذ مضادات الاكتئاب:

 لأنها يمكن أن تؤثر على الأداء الجنسى لكل من الجنسين ويمكن أن تؤثر على نوعية الحيوانات المنوية .

 4. الإفراط فى شرب الكحول:

سبب آخر للعقم يمكن أن يكون شرب الكحول الزائد بشكل يومى ، فهذه العادة يمكن أن تؤثر على الحيوانات المنوية والبويضات.

5.أخذ الفيتامينات :

يمكن لبعض الفيتامينات أن تؤثر على خصوبتك، فى حال أخذها أكثر من اللازم دون إشراف طبيب .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365