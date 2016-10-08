5 عادات يومية تصيبك بالعقم أبرزها مضادات الاكتئاب

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" بعض العادات اليومية التى تتسبب فى الإصابة بالعقم وعدم القدرة على الإنجاب، فإذا كنت تخطط لإنجاب طفل فى المستقبل فهناك بعض العادات اليومية التى يمكن أن تسبب العقم وتشمل الآتى:

1.التدخين :

يمكن أن يسبب العقم لدى كل من الرجال والنساء .

2.الإفراط فى تناول الطعام:

يسبب السمنة التى تكون واحدة من الأسباب الرئيسية للعقم عند النساء.

3.أخذ مضادات الاكتئاب:

لأنها يمكن أن تؤثر على الأداء الجنسى لكل من الجنسين ويمكن أن تؤثر على نوعية الحيوانات المنوية .

4. الإفراط فى شرب الكحول:

سبب آخر للعقم يمكن أن يكون شرب الكحول الزائد بشكل يومى ، فهذه العادة يمكن أن تؤثر على الحيوانات المنوية والبويضات.

5.أخذ الفيتامينات :

يمكن لبعض الفيتامينات أن تؤثر على خصوبتك، فى حال أخذها أكثر من اللازم دون إشراف طبيب .