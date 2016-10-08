القوات العراقية تشتبك مع مسلحى داعش تسللوا إلى قضاء "الشرقاط"

اشتبكت القوات العراقية المشتركة مع مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى الذين تسللوا الليلة إلى قضاء "الشرقاط" شمالى محافظة صلاح الدين من المحورين الجنوبى والشمالى.

وقال مصدر أمنى أن اشتباكات مسلحة وقعت بين الجانبين فى المحورين الشمالى والجنوبى لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، مشيرا إلى أن مسلحى التنظيم هاجموا جنوب القضاء من منطقة الزوية ومن المحور الشمالى بعد التسلل من الساحل الأيسر لنهر دجلة بالشرقاط.

> وأشار إلى أنه عقب نشوب الاشتباكات دفعت القوات العراقية بتعزيزات عسكرية للسيطرة على الموقف ومنع مسلحى داعش من تحقيق أى تقدم بالقضاء.