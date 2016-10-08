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تعليم الزلفي يطلق 113 برنامجاً تدريبياً

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تعليم الزلفي يطلق 113 برنامجاً تدريبياً تعليم الزلفي يطلق 113 برنامجاً تدريبياً

محمد الطريقي

أطلق مركز التدريب التربوي التابع لإدارة التعليم بمحافظة الزلفي مع بداية العام الدراسي الحالي؛ 113 برنامجاً تدريبياً.

وقد شملت العديد من مجالات العمل التعليمي والموجهة لقادة المدارس ووكلائها ورواد النشاط وأمناء المصادر ومحضري المختبرات والمرشدين والإداريين والمعلمين في جميع المراحل والتخصصات. وأوضح مدير التدريب التربوي خالد النّصار أن خطة الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1438/1437هـ تم تصميم برامجها وفق الاحتياج التدريبي لمنسوبي التعليم، مشيراً إلى أنه تم التركيز على مجموعة من المهارات الأساسية والمتقدمة لتمكين المعلم، ومن برامجها: مهارات تدريسية، التعلُّم التعاوني، التعلُّم النشط، مهارات الإشراف التربوي، الخطة التربوية الفردية، طرق التدريس الإبداعية، تجويد أسئلة الاختبارات، مهارات التطوير.

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