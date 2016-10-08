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ختام البرنامج التدريبي لأنظمة القاصرين

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رعى رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز المهنا الحفل الختامي للبرنامج التدريبي لأنظمة القاصرين والذي عقد في مقر الهيئة بالرياض.

وقال المهنا: ان هذه البرامج صممت لما يخدم مصلحة القاصرين واوليائهم وحفظ حقوقهم، داعيا المتدربين الى ان يكونوا خبراء ومدربين لزملائهم الاخرين على المجالات التي تدربوا عليها.

واثنى على ما تقوم به الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام من جهود تنظيمية للبرامج التي تعقد في الهيئة وما تقوم به من تغطية اعلامية.

واردف ان الهيئة نجحت العام الماضي في تدريب 76% من موظفيها، وتطمح هذا العام الى زيادة العدد.

ثم القى مساعد الرئيس لشؤون القاصرين عبدالعزيز الحسين كلمة اوضح فيها اهمية هذا البرنامج في تطوير العمل بالهيئة حيث تضمن البرنامج التدريبي على 11 دورة تدريبية واستمرت لمدة اسبوع، معربا عن شكره للمدربين والمتدربين وللإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام على متابعتهم الدقيقة لمدة اسبوع لأعمال الدورة.

وفي الختام قام رئيس الهيئة بتسليم الشهادات للمشاركين ممن اجتازوا البرنامج التدريبي.

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