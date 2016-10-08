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تكليفات إدارية جديدة في «تقنية الباحة»

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أصدر عميد الكلية التقنية والمشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني، عدداً من قرارات التكليف الإدارية.

وقد كلف كلاً من سفر بن عبدالله سفر الغامدي مديراً للتطوير والجودة بالكلية، سعيد أحمد حسن مديراً لإدارة التدريب المشترك بالكلية والمعهد، مطر علي مطر مشرفاً على الأمن بالكلية والمعهد، أحمد سعد الصعب مديراً للحركة بالكلية والمعهد، م. عبدالرحمن علي عبدالخالق مديراً للسلامة المهنية بالكلية، غازي بن عبدالله الخازم مديراً للخدمات والصيانة بالكلية والمعهد، عبدالله بن علي دخيخ مديراً للعلاقات العامة والإعلام بالكلية والمعهد، صالح عائض سعيد الخثعمي أميناً لمجلس الكلية. فيما تم تكليف م. شاكر بن أحمد الزهراني بإدارة الجودة بالمعهد، ومشبب بن محمد الأسمري بإدارة تقنية المعلومات بالمعهد والمسؤول عن مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للمعهد.

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