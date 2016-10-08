متعب بن عبدالله يوجه بمعالجة طفلة «مرابط» في «عبدالله التخصصي»

وجه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني بنقل الطفلة وتين عبدالله المطيري "سنتان" من مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر للعلاج في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض.

وقال والد الطفلة عبدالله المطيري لـ"الرياض" والذي يعمل وكيل رقيب في القوات البرية السعودية المرابطة في الحدود الشمالية بعرعر، إن طفلته ترقد في العناية المركزية بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد منذ 13 ذو الحجة 1437هـ، وهي تعاني من صعوبة في التنفس.

وأضاف أنه تم رفع تقارير طبية لعدد من مستشفيات الرياض تفيد بعدم توفر علاجها في مستشفيات عرعر، إلا أنها رفضت قبولها، وعند مناشدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإنقاذ ابنته تجاوب على الفور وزير الحرس الوطني في نقل الطفلة للعلاج في الرياض.

وقدم المطيري شكره وتقديره للأمير متعب بن عبدالله على سرعة التجاوب، مؤكداً أن هذا ليس بمستغرب على سموه.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً إنهاء الإجراءات من أجل نقلها للعلاج في الرياض.