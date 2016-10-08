أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
آلاف الضباط البريطانيين يشاركون في جنازة زميلهم "ضحية هجوم لندن" -
استطلاع: غالبية الألمان يعارضون الضربة الأمريكية في سوريا -
الرئيس الإيراني: تكرار ضرب أمريكا لسوريا يدفع المنطقة إلى وضع خطير -
استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص -
مولود أوغلو يعزي هاتفيا في ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

متعب بن عبدالله يوجه بمعالجة طفلة «مرابط» في «عبدالله التخصصي»

Google+ Print

وجه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني بنقل الطفلة وتين عبدالله المطيري "سنتان" من مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر للعلاج في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض.

وقال والد الطفلة عبدالله المطيري لـ"الرياض" والذي يعمل وكيل رقيب في القوات البرية المرابطة في الحدود الشمالية بعرعر، إن طفلته ترقد في العناية المركزية بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد منذ 13 ذو الحجة 1437هـ، وهي تعاني من صعوبة في التنفس.

وأضاف أنه تم رفع تقارير طبية لعدد من مستشفيات الرياض تفيد بعدم توفر علاجها في مستشفيات عرعر، إلا أنها رفضت قبولها، وعند مناشدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإنقاذ ابنته تجاوب على الفور وزير الحرس الوطني في نقل الطفلة للعلاج في الرياض.

وقدم المطيري شكره وتقديره للأمير متعب بن عبدالله على سرعة التجاوب، مؤكداً أن هذا ليس بمستغرب على سموه.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً إنهاء الإجراءات من أجل نقلها للعلاج في الرياض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة