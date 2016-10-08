مكتب الدعوة برماح يختتم انشطته السنوية

أقام مكتب الإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رماح الحفل الختامي لأعمال وأنشطة المكتب وتوزيع مسابقة رمضان الخامسة والسادسة، وذلك بحضور محافظ رماح فهد المسعود ورئيس مجلس ادارة مكتب الدعوه والإرشاد د. سلطان المطوع

ونائب رئيس مجلس ادارة المكتب سعد بن محمد ابوثنين ورئيس المجلس البلدي محمد بن مبارك ابوثنين والمشرف العام على مدارس الفرسان ناصر بن حزام السبيعي وعدد من المسؤولين.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ،وبعد ذلك ألقى د.سلطان المطوع كلمه شكر فيها الدولة على دعمها المتواصل لأعمال الخير، حاثا الجميع على دعم المكتب والأعمال الخيرية، كما اعرب عن شكره لمحافظ رماح والحضور على تشريفهم وحضورهم هذا الحفل، داعيا الله العلي القدير أن يديم على هذا البلد نعمة الأمن والأمان. ثم ألقى كل من الشعراء ناصر مفلح السبيعي وسعد مشعل القحطاني ومحمد عمر السبيعي قصائد نالت استحسان الجميع، بعدها تم السحب على مسابقة رمضان وفاز بها 30 متسابقا، كما تم تكريم الموظفين المميزين بمكتب الدعوه والمشاركين والرعاة والداعمين، واختتم الحفل بسحب جوائز للحضور.