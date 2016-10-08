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13 كلم تفصل العيدانية عن الصقرة منذ عامين!

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أبدى أهالي قرية العيدانية شمال غرب محافظة عفيف، أملهم في إنجاز ما تبقى من الطريق الرابط بين قرية العيدانية، ومركز الصقرة وعفيف بطول 25 كلم، نظراً لتعثر المشروع على الرغم من أن مسافة الطريق الجزء المتبقي لا يتجاوز 13 كلم، وتحديداً من العيدانية إلى الصقرة إلا أنه يشكل نقطة تحول في خدمة أهالي القرية بحكم وعورة الطريق الصحراوي واعتراضه لبعض الأودية التي تفصل القرية وقت هطول الأمطار.

ودعا أهالي العيدانية وزارة النقل إعطاء هذه الوصلة الاهتمام وسرعة إنجازها، متسائلين في الوقت ذاته عن سبب تعثره طوال هذه المدة.

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