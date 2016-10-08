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تغيير اسم متوسطة النسيم إلى مدرسة الشهداء في محايل

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أعلن مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور آل شريم، عن إطلاق اسم مدرسة الشهداء على متوسطة البنين بحي النسيم في محايل، إيماناً بما قدمه جنودنا البواسل من تضحيات وبطولات في الحد الجنوبي في سبيل الدفاع عن الدين والوطن، مستشهداً ببطولات الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصين في جهادهم وكفاحهم والتضحيات التي قدموها لتوحيد المملكة على الكتاب والسنة ورفع راية التوحيد.

وكان آل شريم قد دشن معرض بوابات الحد الجنوبي الذي نظمته الشؤون التعليمية للبنات بالمدرسة الابتدائية السادسة، بحضور المساعد للشؤون المدرسية حامد الشمراني وعدد من رؤساء الأقسام التربوية والإدارية.

وعبرت لوحات المعرض عن حس وطني وروح فدائية واستشعار لحب الوطن وحدوده وما يقوم به جنودنا على الحدود الجنوبية للوطن. وتزينت جوانبه بصور الشهداء عبر مجسمات بوابات الحد الجنوبي، إبرازاً لما قدموه في سبيل الدين ثم الملك والوطن والتضحية بأرواحهم في ردع المعتدين.

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