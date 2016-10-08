سالم العامري: متطوعو الهلال الأحمر في العين أثبتوا جدارتهم في العمل الخيري

أثبت متطوعو الهلال الأحمر في العين بصمتهم في العمل الخيري، وذلك بحسب سالم العامري، مدير هيئة الهلال الأحمر فرع العين في حديثه لـ«البيان» حيث بين أن قسم المتطوعين في الفرع يحفل بـ706 متطوعين ومتطوعات، قدمت أياديهم البيضاء صوراً مشرفة للإيثار والبذل والعطاء من دون تردد أو ترقب منفعة شخصية.

كما أكد أن أبواب العمل التطوعي مفتوحة أمام الراغبين في الولوج إلى دروب العمل التطوعي والخيري. وأشاد بجهود المتطوعين، وتطرق في حديثه بالتركيز على أبرز مبادرات قسم المتطوعين. مؤكداً في الوقت ذاته أن التطوع عبارة عن قيمة سامية أرست دعائمها القيادة الرشيدة.

وقال العامري: إن النهج الإنساني أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بما قدمه من جهد ورعاية لتأسيس البنيان وتحقيق الرفعة والازدهار في كافة المجالات والميادين، فكان النبراس المضيء الذي سار على دربه المتطوعون في هيئة الهلال الأحمر.

منوهاً بضرورة الإيمان بقيمة العمل التطوعي الذي يحمل مسؤوليات جساماً، وخاصة أنه تعدد صور وأشكال التطوع سواء كان بالوقت أو الجهد أو بتوفير الخبرة.

وأشار العامري إلى أن قسم المتطوعين في فرع العين ينتهج أهدافاً منها توفير الفرصة لسُكان المدينة للمساهمة في خدمة المجتمع، والمشاركة في النشاطات التطوعية وذلك عبر آليات محددة كالدعوة للتطوع. والحرص على تطوير برامج التطوع في المجموعات المحلية والتي تدعم أهداف الهلال الأحمر الإماراتي.

ورفع جاهزية المتطوعين والمحافظة على معنوياتهم عبر تقدير انجازاتهم ومساهماتهم من خلال تدريبهم وتأهيلهم. وإيجاد فرق من المتطوعين للاستعانة بهم في تنفيذ المهمات التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر. إلا أن الهدف الاستراتيجي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بخصوص المتطوعين يتمثل في رفع جاهزية المتطوعين وإرساء ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.