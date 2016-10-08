حمدان بن زايد: القيادة الرشيدة حريصة على تطوير المنطقة الغربية

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية مشروع بدع المطاوعة السكني في المنطقة الغربية الذي أنجزته شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة».

وخلال الزيارة التقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع عدد من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من القضايا، مؤكداً سموه حرص القيادة الرشيدة على متابعة أحوال المواطنين وعلى تطوير وتنمية المنطقة الغربية وتلبية جميع احتياجات الأهالي عن طريق تقديم خدمات إسكانية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، الأمر الذي يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاهية الاجتماعية والمستقبل الآمن ويحقق السعادة المنشودة لهم.

وتعرف سموه على مراحل المشروع السكني الذي تم بناؤه وفق أعلى المعايير والتصاميم المعمارية وبما يتناسب مع مستوى المعيشة للأسرة الإماراتية.

ويبعد مشروع بدع المطاوعة السكني حوالي 275 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي في المنطقة الغربية ويشغل مساحة تقدر بنحو 32.2 هكتاراً ويتكون من 60 مسكناً.

ونوه سموه خلال لقاء بالمواطنين الى أهمية مضاعفة الجهود لاستكمال ما تحقق وإنجاز المشاريع المختلفة خاصة في مجال تأمين المسكن الملائم والخدمات الصحية والتعليمية ومشاريع البنية التحتية.

كما اطلع سموه على تصاميم مركز التسوق التجاري الجديد في بدع المطاوعة والبالغ تكلفته الإجمالية حوالي 19 مليوناً و259 ألف درهم.

ويتكون المركز التجاري الذي بلغت نسبة الانجاز فيه حوالي 40 % من مبنى رئيسي يضم 25 محلاً متنوعاً.

زيارة

ومن جهة أخرى زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان المواطن سالم عاضه البقمي وذلك بمنزله في بدع المطاوعة بالمنطقة الغربية.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع البقمي وأفراد العائلة، مطمئنا سموه على صحته وأحواله، وثمن سموه الجهود المخلصة التي يقدمها أبناءالمنطقة الغربية في بناء مسيرة التنمية.