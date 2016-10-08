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222 مليون غالون مياه احتضنتها بحيرات السدود في 3 أيام

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222 مليون غالون مياه احتضنتها بحيرات السدود في 3 أيام 222 مليون غالون مياه احتضنتها بحيرات السدود في 3 أيام

حصدت بحيرات الحواجز والسدود في الدولة 222 مليون متر مكعب من مياه الأمطار التي هطلت خلال الأيام الثلاثة الماضية «ما يعادل 222 مليون غالون».

وكانت أمطار الخير قد هطلت على مختلف المناطق بالدولة ما أدى إلى جريان الشعاب والأودية بداية خير وبركة لموسم الأمطار.

وقال الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة إن الوزارة تعمل على تحقيق استراتيجية تعزيز وتنمية الموارد المائية ودرء مخاطر الفيضانات واستدامة كفاءة السدود ووسائل حصاد المياه في الدولة وتنمية الموارد المائية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016.

وأضاف أنه في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية انطلق برنامج الفحص السنوي للسدود مطلع شهر أكتوبر الجاري للتأكد من التشغيل والكفاءة والسلامة استعداداً لموسم الأمطار.

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