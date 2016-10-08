وزير التربية: مبادرات «أم الإمارات» رسمت خارطة التعليم في الدولة

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة 1151 معلمة متميزة مبادرة تضاف إلى سجل سموها الزاخر في جانب مهم من اهتماماتها وتحديداً في مجالات العمل الإنساني والتربوي والتي أسهمت على مدى عقود في رسم ملامح خارطة التعليم بدولة الإمارات.

وقال معاليه بهذه المناسبة: إن بدايات الاهتمام بالتعليم في الدولة ترجع إلى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لقناعته الراسخة بأهمية التعليم في حياة الأمم .

حيث عمل على إثراء التجربة التعليمية ومدها بمسوغات نهضتها وفتح المجال لأبناء وبنات الوطن للتزود بالعلم عبر تسخير الموارد والإمكانات لهذه الغاية وتشجيعهم على الاستمرارية في التعليم لبناء أجيال واعية تدرك قيمة العلم وتسهم في نهضة الوطن.

ثناء

وأثنى معاليه على مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تأتي لتترجم حرص سموها على تكريم المتميزات من المعلمات.. وأشار إلى أن هذا التكريم يحمل أبعاداً تعليمية وتربوية عديدة في الوقت الذي تنظر فيه القيادة الرشيدة إلى المعلم أنه رمز التفاني والإخلاص وصاحب أعظم رسالة وعليه تقع مسؤولية كبيرة في رعاية وتنشئة أجيال المستقبل.

وأضاف إن هذا التكريم يكتسب أهمية خاصة لأنه يدفع بعجلة التطوير والتعليم للمقدمة وهو بمثابة المحفز للميدان التربوي لمزيد من العمل وبذل الجهد المضاعف بما يصب في خانة تجويد قدراته وبما ينعكس على أدائه ورسالته النبيلة.

ولفت معالي الحمادي إلى أن تكريم المتميزين من المعلمين هو نهج سموها الدائم وله دلالات واضحة على أن المعلم كان ولا يزال القدوة وسيظل يحظى بقدر كبير من الرعاية والاهتمام لما يقدمه من أدوار وعطاءات راسخة ممتدة أسهمت في بناء أجيال متسلحة بالعلم والأخلاق الفاضلة مؤمنة بقدراتها معتزة بقيادتها وهويتها وانتمائها تمتلك مفاتيح التفوق والريادة.

ووصف سمو الشيخة فاطمة بالملهمة لكل امرأة ومعلمة في الدولة بحكمتها ورؤيتها الثاقبة، ومساعيها الجادة لبناء الإنسان الإماراتي، ونظرتها الشمولية للمستقبل. وذكر أن سموها رسخت لمكانة المعلم على صعيد المجتمع وتنوعت مظاهر وأوجه اهتمامها بالتعليم وبالمعلم وهو أمر نابع من ايمانها العميق بأن المعلم يشكل سداً منيعاً أمام التحديات .