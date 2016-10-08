سعود بن صقر: القيادة الحكيمة تولي جل اهتمامها لتأهيل الشباب

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أمس الأول حفل تخريج 119 طالباً من كلية طب الأسنان والتمريض بجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية وذلك على مسرح الجامعة في رأس الخيمة.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أبناءه الخريجين متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تولي جل اهتمامها لتأهيل الشباب علمياً وعملياً وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من المشاركة في تنمية مجتمعاتهم وتطويرها، وذلك إيماناً من سموهما بأن العلم هو السبيل الوحيد لتقدم المجتمع ورقيه والحل الأنسب لمواجهة تحديات العصر.

صرح متكامل

وأشاد سموه بدور جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية في إعداد الشباب وتأهيلهم في مجال الطب التخصصي وبالكادر الأكاديمي والإداري والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات التي تقدمها الجامعة لطلابها ما جعل منها صرحاً تعليمياً وثقافياً حظي بثقة المؤسسات الطبية والتعليمية داخل وخارج الدولة.

وسلم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة شهادات التخرج لـ23 حاصلاً على بكالوريوس طب الأسنان و22 حصلوا على بكالوريوس التمريض، و63 من البرنامج التكميلي للتمريض و11 من ماجستير التمريض.

وشكر الدكتور جور مودهافا راو نائب رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الرئيس الأعلى للجامعة على دعمه المستمر للجامعة في مختلف مراحلها.