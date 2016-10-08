تضامن الغربية تنظم دورة لتدريب رؤساء الوحدات على استخدام برنامج تكافل وكرامة

قال المحاسب جمال نصار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة الغربية إن المديرية ستبدأ يوم الأحد المقبل فى تنظيم ورشة عمل ودورات تدريبية لرؤساء وحدات التضامن بمركزى المحلة وكفر الزيات، لتدريبهم على كيفية التعامل مع برنامج تكافل وكرامة، وذلك لاقتراب موعد تطبيقه.

وأضاف نصار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تسليم كل رئيس وحدة "تابلت" به برنامج تكافل وكرامة، يضم قاعدة بيانات كاملة لأسماء المواطنين، وهو ما سيحدد عما إذا كانت الأسرة سيطبق عليها البرنامج من عدمه، وستتم الاستعانة بخبراء متخصصين من الوزارة لتدريبهم على كيفية الاستخدام.

مشيرا إلى أنه تم تجهيز كل إدارة بالمحلة وكفر الزيات بـ3 أجهزة كمبيوتر لإدخال البيانات الخاصة بالأسر عن طريق شبكة معلومات متصلة بالوزارة.

موضحا أنه سيتم إدخال البيانات الخاصة بالأسرة من حيث الدخل والحالة المعيشية عن طريق التابلت، ويقوم البرنامج بتحديد مستوى الأسرة وعليه سيتحدد أحقية الأسرة فى الاستفادة من البرنامج من عدمه.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى اختارت إدراتى مركز المحلة وكفر الزيات للبدء فى تنفيذ مشروع تكافل وكرامة.