أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
آلاف الضباط البريطانيين يشاركون في جنازة زميلهم "ضحية هجوم لندن" -
استطلاع: غالبية الألمان يعارضون الضربة الأمريكية في سوريا -
الرئيس الإيراني: تكرار ضرب أمريكا لسوريا يدفع المنطقة إلى وضع خطير -
استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص -
مولود أوغلو يعزي هاتفيا في ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وكيل "المعلمين": أغلب القائمين على مراكز الدروس الخصوصية ليسوا متخصصين

Google+ Print
وكيل "المعلمين": أغلب القائمين على مراكز الدروس الخصوصية ليسوا متخصصين وكيل "المعلمين": أغلب القائمين على مراكز الدروس الخصوصية ليسوا متخصصين

>كتبت آية دعبس

أكد إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، إن النقابة ضد الدروس الخصوصية والمراكز الخاصة بها، مشيرًا إلى أن أغلب القائمين على تلك المراكز ليسوا معلمين أو متخصصين فى مجالاتهم، قائلاً: "التهمة يتم إلصاقها ظلمًا للمدرسين، وللقضاء على تلك المشكلة لابد من رفع المستوى المادى للمعلم من خلال المرتبات، والحوافز، "علشان مايمدش إيده  للتلاميذ"، لافتًا إلى  أن بعض المعلمين يتجهون لمهن أخرى قد لا تناسب كرامته كمعلم"، مشيرًا إلى ضرورة إعادة المجموعات الدراسية فى المدارس.

 

وأضاف شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "الضبطية القضائية تعد أحد الحلول للحد من الدروس الخصوصية، فى حال عدم إساءة استغلالها، ونطالب بتمثيل للنقابة فى لجانها للحفاظ على كرامة أعضائها، فكل يوم أصبح هناك تعدى على المعلمين، حتى أصبحت النقابة لا تلاحق فى توجيه محاميها للوقوف بجانب أعضائها، بشكل يجعل من الصعب أن توجه المعلم لبناء أجيال، وهو يتعرض للضرب من أولياء أمور الطلاب، لذا نرى أن العملية التعليمية فى حاجه إلى اهتمام من قبل وزارة الداخلية، لضبطها وحماية المعلمين".

 

من ناحية أخرى، قال وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن النقابة تخاطب وزارتى التربية والتعليم والمالية منذ 6 أشهر، لتعديل بعض بنود قانون التعليم الجديد قبل عرضه على مجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون حرم نحو مليون و400 ألف معلم فى الخدمة من ميزات قانون الكادر رقم 155، فى مادته 89، والتى تعطيهم الحق فى مزايا العاملين بالدولة من علاوات وحوافز، موضحًا أن القانون أسقط تلك المادة من مواده، بجانب رفض إضافة حق المعلمين فى حافز الإثابة 200%.

 

وأوضح إبراهيم شاهين، أن قانون التعليم الجديد بمواده التى اطلعت عليها النقابة، لا يضم ما يفيد بعدم ثبات المرتبات، مشيرًا إلى أن المعلمين مع إقرار قانون الخدمة المدنية والذى لن يطبق عليهم، لن يستفيدوا بمزاياه المادية، بجانب فقدان مميزات قانون 155، لافتًا إلى أن حوافز المعلمين تم تثبيتها منذ 30 يونيو 2014، ولم يحصلوا على العلاوة الدورية بنسبة 7% من 2014 كما باقى موظفى الدولة.

 

وأعرب وكيل نقابة المعلمين، عن تخوفه من إرسال وزارة التربية والتعليم، قانون التعليم لمجلس النواب لإقراره، فى ظل تجاهلها فى الرد على مخاطبات النقابة لتعديل مواده حفاظا على حق أعضائها، مشيرًا إلى أن أحد اعتراضات النقابة أيضًا على القانون الجديد هو أنه أضاف للنقابة أعضاء نقابات أخرى ليس لهم علاقة بالتعليم، مما يعد إهدارًا لحقوق المعلمين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365