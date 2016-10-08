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"صحة البرلمان": تشكيل تقصى حقائق حول صناعة الدواء بعد انتخابات اللجان

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"صحة البرلمان": تشكيل تقصى حقائق حول صناعة الدواء بعد انتخابات اللجان "صحة البرلمان": تشكيل تقصى حقائق حول صناعة الدواء بعد انتخابات اللجان

>كتب أحمد عرفة

قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة أخذت موافقة المجلس على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول احتكار تراخيص صناعة الأدوية لبعض المصانع، موضحًا أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أبلغ اللجنة بأنه سوف يتم تشكيل تقصى الحقائق بعد انتخابات اللجان البرلمانية.

 

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن هناك احتكارًا بشكل واضح لبعض المصانع فى تراخيص صناعة الأدوية، موضحًا أن هناك تراخيص لصناعة الدواء لشركات حكومية، ويتم إعطاء تراخيص لصناعة نفس الأدوية لشركات خاصة.

 

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن لجنة الصحة ستفتح ملف احتكار صناعة الأدوية، من خلال زيارات ميدانية لتلك الشركات، والتعرف على سلامة التراخيص وكيفية الحصول عليها.


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