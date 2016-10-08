النقض تنظر اليوم طعن "مرسى" وإخوانه لإلغاء أحكام "أحداث الاتحادية"

تبدأ محكمة النقض، اليوم السبت، نظر الطعن المقدم من الدكتور محمد مرسى، الرئيس الأسبق، و3 من مساعديه، و5 قيادات بجماعة الإخوان، لإلغاء أحكام السجن المشدد 20 سنة الصادرة ضدهم من جنايات القاهرة فى قضية أحداث الاتحادية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة فى 21 أبريل 2015 بإدانة محمد مرسى، ومساعديه، وقيادات الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012، بين أنصار الرئيس الأسبق والمتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى الذى أصدره.

وتضمن الحكم حضوريًا، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأيمن هدهد، وأسعد الشيخة، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعلاء حمزة، بالسجن المشدد 20 سنة عن تهمتى استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى، وبالسجن 10 سنوات لكل من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص.