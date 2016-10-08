مميش: أحداث حرب اليمن لم تؤثر على حركة الملاحة بالقناة ونتابع الأحداث بدقة

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن أحداث حرب اليمن خلال الفترة الماضية لم تؤثر على حركة الملاحة المارة بقناة السويس منذ بدايتها وحتى الآن، مشيرًا إلى أن إدارة القناة تتابع بدقة الأحداث التى تجرى حاليًا بمضيق باب المندب عقب قيام "الحوثيين" بتوجيه ضربة لسفينة إماراتية كانت تمر بالمنطقة.

وأكد مميش، فى تصريحات صحفية، أن حجم التجارة العالمية المارة بقناة السويس عبر مضيق باب المندب سواء القادمة من دول الشمال للجنوب أو من دول الجنوب للشمال، تمثل تقريبًا ما بين 96 إلى 98% من حجم التجارة المارة بالقناة.

وأضاف مميش، أن تدخل مصر فى تأمين البحر الأحمر ومضيق باب المندب لحماية مصالح المنطقة خلال الفترة الماضية، كان السبب فى عدم إدراج المنطقة بقائمة المناطق الأكثر خطورة على الملاحة البحرية.