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رئيس جامعة القاهرة: جاهزون للانتخابات الطلابية باعتبارها استحقاقا طلابيا

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رئيس جامعة القاهرة: جاهزون للانتخابات الطلابية باعتبارها استحقاقا طلابيا رئيس جامعة القاهرة: جاهزون للانتخابات الطلابية باعتبارها استحقاقا طلابيا

>كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن صاحبة القرار فى الدعوة للانتخابات الطلابية بالجامعات هى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وأنه يشجع قرار إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات باعتبارها استحقاقًا طلابيًا يدعم العديد من أوجه النشاط الطلابى بالجامعات.

 

وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جامعة القاهرة وإدارة رعاية الشباب بها جاهزة لإجراء الانتخابات الطلابية فى موعدها حال وجود قرار من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خاص بذلك، مؤكدًا أن الانتخابات الطلابية من المفترض أن تفرز ممثلين عن الطلاب للتحدث باسمهم مع إدارة الكليات، ورفع شكاوى الطلاب وطلباتهم للإدارة بكليات الجامعات المختلفة.

 

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن إدارة الجامعة ملأت الفراغ بين الطلاب وأنفسهم؛ لعدم تخطفهم من التيارات الجهادية والتكفيرية، قائلاً: "سنتواصل مع الطالب فى المكان الذى يريد والوقت الذى يحتاجنا فيه، ولا عمل لنا أهم من خدمة أبنائنا من الطلاب والمساهمة فى تشكيل فكرهم واتجاهاتهم تشكيلاً طبيعيًا يخدم الوطن".

 

كان الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن أن الدعوة للانتخابات الطلابية بالجامعات ستتم فى موعدها خلال أول شهر نوفمبر المقبل، وذلك لتكوين اتحادات طلابية بالجامعات بالعام الجامعى الجديد، مؤكدًا أن الانتخابات ستجرى بين الطلاب حتى رؤساء اتحادات الجامعات، ولن يتم تصعيد اتحاد طلاب مثلما حدث خلال العام الماضى.


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