Lush تطرح مجموعتها الجديدة بمناسبة الأعياد

في جوّ مميّز كالعادة، دعت شركة لاش Lush للمستحضرات الطبيعيّة نخبة من الصحافيين ومدوِّنات الجمال إلى حفل إطلاق مجموعتها الجديدة للعناية بالبشرة، والخاصة بمناسبة الأعياد.

وقع اختيار مسؤولو لاش على سينما سيتي – بيروت سوق، حيث المكان مغلقٌ يُشعر المدعوّ بفرحة العيد الذي لم يحن أوانه بعد. تعرّفنا إلى المجموعة الجديدة التي خطفت أنفاسنا برائحتها وألوانها المنعشة، قبل أن نقوم بمتابعة فيلم رومنسي – كوميدي Bridget Jones Baby وسط أجواء معطّرة وفرحِة.

تابعي صور المجموعة، وشاركينا رأيك فيها، واختاري ما يناسب احتياجات بشرتك.