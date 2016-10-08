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Lush تطرح مجموعتها الجديدة بمناسبة الأعياد

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الجمعة 07-10-2016 20:01

في جوّ مميّز كالعادة، دعت شركة لاش Lush للمستحضرات الطبيعيّة نخبة من الصحافيين ومدوِّنات الجمال إلى حفل إطلاق مجموعتها الجديدة للعناية بالبشرة، والخاصة بمناسبة الأعياد.
وقع اختيار مسؤولو لاش على سينما سيتي – بيروت سوق، حيث المكان مغلقٌ يُشعر المدعوّ بفرحة العيد الذي لم يحن أوانه بعد. تعرّفنا إلى المجموعة الجديدة التي خطفت أنفاسنا برائحتها وألوانها المنعشة، قبل أن نقوم بمتابعة فيلم رومنسي – كوميدي Bridget Jones Baby وسط أجواء معطّرة وفرحِة.
تابعي صور المجموعة، وشاركينا رأيك فيها، واختاري ما يناسب احتياجات بشرتك.

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سيدتي