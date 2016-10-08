أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
آلاف الضباط البريطانيين يشاركون في جنازة زميلهم "ضحية هجوم لندن" -
استطلاع: غالبية الألمان يعارضون الضربة الأمريكية في سوريا -
الرئيس الإيراني: تكرار ضرب أمريكا لسوريا يدفع المنطقة إلى وضع خطير -
استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص -
مولود أوغلو يعزي هاتفيا في ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تهانى الجبالى:مستعدة أكنس المطار.. وخلع الحذاء انتهاك للدستور وهيبة الدولة

Google+ Print
تهانى الجبالى:مستعدة أكنس المطار.. وخلع الحذاء انتهاك للدستور وهيبة الدولة تهانى الجبالى:مستعدة أكنس المطار.. وخلع الحذاء انتهاك للدستور وهيبة الدولة

>كتب محسن البديوى

أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، أنها ألغت سفرها إلى بيروت، بسبب إجراءات التفتيش التى تضمنت خلع الحذاء والتفتيش الذاتى، مضيفة : "لا يجوز أن تملى علينا هذه الإجراءات الاستثنائية وقلت للضباط لو مصلحة إنى أكنس المطار هكنسه، ولكن لا أقبل بأى إجراء استثنائى يحط من المنصب الرسمى، لأن كرامة المنصب الرسمى من كرامة الدولة المصرية".

 

 

 

وطالبت تهانى الجبالى فى مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، بضرورة مراجعة سياسات فيما يخص تأمين المطارات وعدم الخضوع للابتزاز الأجنبى، مضيفة :"الوزراء تنازلوا عن جزء من قيمة المنصب الرسمى بسبب خضوعهم لهذه الإجراءات".

 

 

واعتبرت أن :"هذا الإجراء ينتهك قيمة من القيم الدستورية المتعلقة بهيبة الدولة ومتعلقة باحترام المنصب وليس الشخص، وكان هذا دورى وواجبى فى الدفاع عن القيم فى اللحظة المناسبة".

 

 

وأشادت بإجراءات الأمن المصرى، مؤكدة أن هناك من يريد أن يشوه صورة الشرطة المصرية، مشيرة إلى أن قيادات الأمن بالمطار تفهموا موقفها.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب