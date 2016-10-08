تهانى الجبالى:مستعدة أكنس المطار.. وخلع الحذاء انتهاك للدستور وهيبة الدولة

أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، أنها ألغت سفرها إلى بيروت، بسبب إجراءات التفتيش التى تضمنت خلع الحذاء والتفتيش الذاتى، مضيفة : "لا يجوز أن تملى علينا هذه الإجراءات الاستثنائية وقلت للضباط لو مصلحة مصر إنى أكنس المطار هكنسه، ولكن لا أقبل بأى إجراء استثنائى يحط من المنصب الرسمى، لأن كرامة المنصب الرسمى من كرامة الدولة المصرية".

وطالبت تهانى الجبالى فى مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، بضرورة مراجعة سياسات الحكومة فيما يخص تأمين المطارات وعدم الخضوع للابتزاز الأجنبى، مضيفة :"الوزراء تنازلوا عن جزء من قيمة المنصب الرسمى بسبب خضوعهم لهذه الإجراءات".

واعتبرت أن :"هذا الإجراء ينتهك قيمة من القيم الدستورية المتعلقة بهيبة الدولة ومتعلقة باحترام المنصب وليس الشخص، وكان هذا دورى وواجبى فى الدفاع عن القيم فى اللحظة المناسبة".

وأشادت بإجراءات الأمن المصرى، مؤكدة أن هناك من يريد أن يشوه صورة الشرطة المصرية، مشيرة إلى أن قيادات الأمن بالمطار تفهموا موقفها.