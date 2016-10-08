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إحباط تسلل 26 شخصًا بينهم 7 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 26 شخصًا بينهم 7 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 26 شخصًا بينهم 7 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

>مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 26 شخصًا بينهم 7 سودانيين، إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث ضبطوا أثناء محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

 

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط 26 متهماً بمعرفة قوات حرس الحدود بالسلوم، وهم 1 من قنا و1 من الشرقية و1 من الغربية و1 الدقهلية و1 من البحيرة و2 من كفر الشيخ و2 من المنيا و3 من أسيوط و7 من الفيوم و7 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم  تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائياً وسياسياً وعرضهم على النيابة المختصة.


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