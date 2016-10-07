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رئيس مجلس الأمة الكويتي يشارك في احتفال مرور 150 عامًا على البرلمان المصري

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رئيس مجلس الأمة الكويتي يشارك في احتفال مرور 150 عامًا على البرلمان المصري رئيس مجلس الأمة الكويتي يشارك في احتفال مرور 150 عامًا على البرلمان المصري

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم

يتوجه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، غدًا السبت، إلى مدينة شرم الشيخ على رأس وفد برلماني كويتي للمشاركة في احتفالية مجلس النواب المصري، بمناسبة مرور 150 عامًا على نشأة الحياة النيابية في والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح .

ويشارك الغانم في الاحتفالية تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.

ويرافق الغانم كل من وكيل الشعبة البرلمانية النائب فيصل الشايع وأمين سر الشعبة النائب حمود الحمدان والنائبين كامل العوضي وراكان النصف ، إضافة الى أمين عام مجلس الأمة علام الكندري.

أ ش أ

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