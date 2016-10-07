«الدوما» الروسي يصادق على نشر قوات جوية في سوريا لـ«فترة غير محددة»

صادق مجلس الدوما الروسي، الجمعة، على اتفاق مع دمشق لنشر قوات جوية روسية في قاعدة حميميم في غرب سوريا «لفترة غير محددة».

وبحسب «فرانس برس» فقد جاء التصديق بنحو 446 من أصل 450 نائبا على الاتفاق الموقع في أغسطس 2015 وكشفه الكرملين هذا الصيف.

ويتيح الاتفاق الذي يسري لفترة غير محددة نشر قوات جوية روسية بشكل دائم في قاعدة حميميم التي تخضع للولاية الروسية، ولروسيا قاعدة بحرية في طرطوس في شمال غرب سوريا.

وكانت روسيا تدخلت في 30 سبتمبر 2015 في سوريا لضرب أهداف إرهابية وتقديم الدعم للقوات السورية والرئيس بشار الأسد.