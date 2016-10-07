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الجيش اليمني: مقتل وإصابة 27 من الانقلابيين بجنوب صنعاء

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الجيش اليمني: مقتل وإصابة 27 من الانقلابيين بجنوب صنعاء الجيش اليمني: مقتل وإصابة 27 من الانقلابيين بجنوب صنعاء

الحوثيين

أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة أكثر من 27 من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، في مواجهات مع رجال الجيش والمقاومة الشعبية، بمحافظة الضالع، 245 كم جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت القوات المسلحة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “قتل وأصيب أكثر من 27 من عناصر المليشيا، في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة في جبهة مريس، قرية الرمة”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت إلى أن المواجهات اندلعت بعد “فرض المليشيات حصارًا خانقًا، منعت من خلاله دخول المواد الأساسية والتموينية على المواطنين”.

وتشهد جبهة مريس معارك عنيفة بين الطرفين منذ أشهر، بعد سيطرة الحوثيين وقوات صالح على مديرية دمت، محاولين تعزيز مواقعهم مجددًا بداخل محافظة الضالع التي تعتبر البوابة الرئيسية لمحافظة عدن.

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