«الصحة العالمية»: مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به في القضاء على فيروس «سي»

بعثت منظمة الصحة العالمية خطاب شكر إلى الجهات المعنية التي ساعدت في القضاء فيروس «سي» في مصر.

ووجه مدير مكتب منظمة الصحة العالمية الدكتور جان جبور بخطاب رسمي يتضمن ثناء وشكر لكافة الحضور، خلال احتفالية المنظمة وبمشاركة الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان بيوم الكبد المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتى هذه الاحتفالية بمناسبة الإنجازات التي تم تحقيقيها فى علاج أكثر من 800 ألف مريض مصري مصابين بفيروس “سي”.

وشارك في الاحتفالية عدد من الوزراء والمسئولين من الحكومة المصرية ووزراء الصحة العرب وعدد من السفراء ونخبة من وسائل الإعلام.

وأكدت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجرت تشان نجاح التجربة المصرية قائلة “مصر أصبحت نموذجا يحتذى به فى سائر العالم ليس فقط لإعطائها الأمل فى القضاء على المرض وإنما لتكاتف جميع الجهود في خطة عمل قومية تشمل الوقاية بزيادة الوعي المجتمعي تجاه طرق الإصابة بالفيروس وكيفية العلاج منه توفير العلاج للمرضى المصابين والمتابعة والتقييم المستمر لخطة العمل”.

وأضافت تشان قائلة: “إن مصر كانت من أوائل الدول التى اتبعت النهج الذكي في دعم تكلفة العلاج, ليس هذا فحسب, فهي أيضا من أوائل الدول التى اعتمدت توصيات منظمة الصحة العالمية فى تطبيق مشروع الحقن الآمن”.

ووجهت الدكتورة مارجرت تشان – خلال كلمتها بالاحتفالية – الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية لوضعهم خطة القضاء على التهاب الكبد الفيروسي “سي” من أولوياتهم.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية على دعمها الكامل لخطة وزارة الصحة والسكان للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي “سي”.

أ ش أ