السفارة الأمريكية تنفي وجود أية «تهديدات أمنية معينة» وراء إصدار البيان التحذيري

أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية، قيام وزارة الخارجية بالاتصال المباشر بالسفارة الأمريكية بالقاهرة عقب صدور البيان التحذيري للاستفسار عن أسباب صدوره، مشيرًا إلى أن السفارة الأمريكية نفت وجود أية أسباب محددة أو تهديدات أمنية معينة وراء إصدار البيان.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن التحذير هو إجراء روتيني احترازي يتم القيام به خلال فترات العطلات الممتدة التي تزداد فيها تجمعات المواطنين فى الأماكن العامة، الأمر الذي يقتضي إصدار مثل تلك التوجيهات الاحترازي.

واستنكرت وزارة الخارجية خلال الاتصال إصدار مثل تلك البيانات غير المبررة التي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية، لاسيما ما قد ينتج عنها من أضرار اقتصادية.

ودعا المتحدث باسم الخارجية كافة السفارات الأجنبية في مصر إلى توخي الحذر من إصدار بيانات غير مبررة أو مفهومة أسبابها.