«اليونيسيف» : ظهور إصابات بالكوليرا في اليمن بعد انهيار قطاع الصحة

قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “يونيسيف” فى صنعاء، نقلًا عن السلطات الصحية اليمنية اليوم الجمعة، أن حالات اصابة بوباء الكوليرا سجلت فى اليمن حيث تضرر قطاع الصحة كثيرًا بسبب الحرب.

وجاء فى بيان للمنظمة “اعلنت السلطات الصحية فى اليمن عن رصد حالات إصابة بمرض الكوليرا فى العاصمة صنعاء، بينما هناك اشتباه حول حالات فى مدينة تعز جنوب غرب البلاد”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت المنظمة أنها تعمل “لعلاج حالات الكوليرا واحتوائها وسوف نواصل العمل مع الشركاء لرفع مستوى الاستجابة لوقف تفشى هذا المرض الخطير”.

وأوضح جوليان هارنس ممثل اليونيسيف فى اليمن أن “الأطفال عرضة لمخاطر عالية ما لم يتم الحد وعلى وجه السرعة من تفشى وباء الكوليرا خصوصًا مع تدهور النظام الصحي فى اليمن جراء استمرار الصراع”.

وأضاف “ما لم يتم علاج هذا المرض، يمكن أن يتسبب فى وفاة الحالات شديدة الإصابة، ويمكن أن تقتل الكوليرا ما نسبته 15 بالمئة من المصابين بها فى غضون بضع ساعات”.

وتدهورت الخدمات الصحية فى اليمن الذى يعانى منذ 18 شهرًا من حرب مدمرة بين القوات الحكومية من جهة والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من انصار الرئيس السابق على عبد الله صالح من جهة أخرى.

وخلف النزاع أكثر من 6700 قتيل وتسبب بنزوح ثلاثة ملايين مواطن يمنى على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.

كما نجمت عنه أزمة انسانية خطيرة، وتؤدي الإصابة بالكوليرا إلى اسهال حاد وجفاف يؤدى إلى الموت أحيانًا، وهو عادة ما ينجم عن شرب مياه أو تناول غذاء ملوث بالفيروس.