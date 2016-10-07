موسكو: كيري قد يواجه «عواقب قانونية خطيرة جدًا» بسبب تصريحاته

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي اتهم روسيا بارتكاب “جرائم حرب” في سوريا، قد تسفر عن “عواقب قانونية خطيرة جدًا”.

وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع قناة “دوجد” الروسية، الجمعة، إن تصريحات كيري ليست سوى دعاية، معتبرة أن الوزير الأمريكي “يستخدم كل هذه المصطلحات من أجل تصعيد الوضع”.

ونقلت وكالة تاس عن المسؤولة الروسية أن كيري يسعى، من خلال تصريحاته المذكورة، إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن فشل واشنطن في تطبيق الالتزامات التي تحملتها بموجب للاتفاق الروسي الأمريكي حول وقف الأعمال القتالية في سوريا، مشددة على أن “الجانب الأمريكي لم يتمكن من تنفيذ الاتفاق، واعترف بأنهم لا يمتلكون آليات الضغط على المعارضة”.

وأضافت زاخاروفا: “في حال دار الحديث عن جرائم حرب يجب على المسؤولين الأمريكيين أن يبدؤوا من العراق، وثم ينتقلوا إلى ليبيا، وبعدها، بالتأكيد، اليمن، لمعرفة ما يحدث هناك، وأود أن أقول إن التلاعب بمثل هذه الألفاظ في غاية الخطورة، لأن المسؤولين الأميركيين يقفون وراء جرائم حرب حقيقية”.