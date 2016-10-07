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"الداخلية" تنهى استعداداتها لتأمين ذكرى أحداث ماسبيرو الأحد المقبل

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"الداخلية" تنهى استعداداتها لتأمين ذكرى أحداث ماسبيرو الأحد المقبل "الداخلية" تنهى استعداداتها لتأمين ذكرى أحداث ماسبيرو الأحد المقبل

>كتب محمود عبد الراضى

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية انهت استعداداتها لتأمين العاصمة فى ذكرى أحداث ماسبيرو التى تحل الأحد المقبل.

 

وأوضح المصدر أن الاستعدادات شملت تأمين المنشئات الحيوية خاصة مبنى ماسبيرو وتعزيز الإجراءات الأمنية بمحيطه لمنع أى تجمهرات وتظاهرات من شأنها تعطيل المرور وقطع الطريق.

 

ونفى المصدر وجود علاقة بين تحذيرات بعض السفارات الأجنبية لرعاياها فى باتخاذ قدر من الحيطة والحذر يوم الأحد المقبل.

 

وكانت السفارة الأمريكية بالقاهرة، نصحت فى رسالة لرعاياها المقيمين فى مصر، بتجنب التواجد فى التجمعات والأماكن العامة، مثل قاعات الحفلات ودور السينما والمتاحف والمولات بعد غد الأحد 9 أكتوبر، محذرة من "مخاوف أمنية محتملة".

 

وأضافت فى رسالتها اليوم بضرورة اتخاذ المواطنين الأمريكيين الاحتياطات اللازمة ووضعت أرقامًا وبريد إلكترونى للتواصل مع السفارة.

 

كما حذرت السفارة الكندية أيضا بعدم النزول يوم الأحد القادم، وعدم المشاركة فى التجمعات الكبيرة والحفلات الموسيقية والسينما.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة بموقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريده تناشد فيها رعاياها بالتزام المنازل يوم الأحد القادم بسبب مخاوف أمنية محتملة، وأرفقت الصفحة الموقع الرسمى للخارجية الكندية لتقديم نصائح السفر لرعاياها خارج القاهرة فى حال رغبوا فى ذلك.


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