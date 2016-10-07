الداخلية المغربية: نسبة المشاركة في الإنتخابات البرلمانية تراوحت من 25 إلي 38 %

قالت وزارة الداخلية المغربية إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الجمعة تراوحت، حسب الجهات ما بين 38 و25 % حتى حدود الساعة الخامسة مساء.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه النسبة تتباين، حسب الجهات، حيث تجاوزت 38 % بجهة العيون، والساقية الحمراء، و35 % بجهة درعة، وتافيلالت، و32 % بجهات الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون وفاس، مكناس، و30 % بجهات مراكش–آسفي، وسوس، ماسة، وطنجة، تطوان، الحسيمة، والرباط، وسلا، والقنيطرة وبني ملال، وخنيفرة، بالإضافة إلى 25 % بكل من جهتي الشرق والدار البيضاء، وسطات.

وأشار البلاغ إلى أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، جرت في ظروف عادية بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.