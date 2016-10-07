رئيس الوزراء الفرنسي يدعو للإسراع في تشكيل جيش أوروبي

أصر رئيس الوزراء الفرنسي الاشتراكي مانويل فالس يوم الجمعة، على ضرورة الإسراع في تشكيل جيش أوروبي حقيقي، معتبرًا أن فرنسا أظهرت التزامها من أجل تحقيق هذا الأمر.

وقال “فالس” أيضًا، في ندوة أقيمت في باريس وحضرها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن الجيش الفرنسي “لن يستطيع أن يكون هو الجيش الأوروبي للأبد”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسبانية.

كما أوضح أنه لا يجب على فرنسا أن تتحمل وحدها مجهود التدخل في العديد من البعثات الدولية التي تشارك فيها، وأعرب عن أسفه للتقدم البطيء لعملية إنشاء قوات مسلحة أوروبية.

يذكر أن الجيش الفرنسي يشارك حاليًا في بعثات لمكافحة الإرهاب في مناطق مثل الساحل الأفريقي، حيث نشرت قرابة 3 آلاف و500 عسكري في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، أو في سوريا والعراق حيث نشرت عددًا مقاربًا بالإضافة لحوالي 40 طائرة مقاتلة.

وأعرب “يونكر” من جانبه عن اتفاقه مع فالس وأقر بأنه لا يجب ترك فرنسا “وحيدة” في القيام “بواجب انقاذ شرف” القارة.