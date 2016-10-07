مقتل 6 وإصابة 19 آخرين في هجوم على قطار بجنوب غرب باكستان

قتل ستة أشخاص وأصيب 19 آخرون، اليوم الجمعة، في بلوشستان بجنوب غرب باكستان في هجوم استهدف عسكريين يسافرون في قطار ركاب، وفق مصدر رسمي.

ووقع انفجاران تبناهما “جيش تحرير بلوشستان” فيما كان القطار متجها إلى روالبندي على بعد حوالى 55 كلم شرق عاصمة الولاية كويتا.

وقال المسؤول في مصلحة السكك الحديد المحلية امتياز أحمد لفرانس برس أن “الانفجارين أسفرا عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 19 آخرين”.

وأكد متحدث باسم “جيش تحرير بلوشستان” أن الهجوم كان يستهدف “العسكريين الذين يسافرون في هذا القطار متوجهين إلى روالبندي”.

وتشهد ولاية بلوشستان منذ 2004 نزاعًا داميًا بين سلطات اسلام اباد ومتمردين محليين انفصاليين.

وندد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بالهجوم داعيًا “السلطات إلى العثور على منفذيه”.