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جدل في تونس حول ملابس مطربة شهيرة

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الجمعة 07-10-2016 22:46

أثار ظهور المطربة التونسية الشهيرة علياء بلعيد في برنامج "كلام الناس" في قناة "الحوار التّونسي" ضجّة على مواقع التّواصل الاجتماعي.

وسبب هذه الضجّة هو الزي الشفاف الذّي ظهرت به في البرنامج التلفزيوني، ما دفع متابعي البرنامج إلى شن هجوم عليها، واتهامها بالظهور بمظهر فاضح.

ووصل الأمر إلى حد إطلاق صفات ونعوت جارحة على المطربة والقول إن سنها لم يعد يسمح لها بالظهور في التلفزيون بزي غير محترم، وهناك من ذهب إلى حد القول بأن ما حصل هو"فضيحة".

وقد ردت المطربة على الحملة القويّة الّي شنّت عليها وقالت "انها حكاية تافهة".

ثم أعلنت في تصريح لاحق أن السبب هي الإضاءة في استديو التسجيل التي أبرزت اللباس وظهر كأنه شفاف.

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سيدتي