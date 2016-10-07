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بلقيس تنتقد: المناهج الدراسية مسمّمة ومن كنا نأتمنه بات خطراً

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الجمعة 07-10-2016 22:53

نشرت الفنانة بلقيس بعضاً من كواليس تحضيرات البومها الجديد الذي يحمل عنوان "بلقيس 2017"، وأشارت إلى أن التحضيرات الألبوم تجري على قدم وساق ، حيث يتم التحضير لإحدى الأغنيات في تركيا مع الموزع زيد عادل، وهي من ألحان من وصفته بـ ملهم نجاحاتها" فايز السعيد وكلمات فهد جمال، مضيفة أن الباقي سيكون مفاجأة.

"بلقيس 2017" هو الألبوم الثالث في مسيرة بلقيس الغنائية، وهي إنتهت من تسجيل أغنيتين منه باللهجة الخليجية، ولم يعرف ما هي اللهجات الاخرى التي ستضمها بلقيس الى البومها الجديد، إذ من المرجح ان تكون هناك لهجات مختلفة في الألبوم، من بينها اللهجة المصرية واللهجة المصرية..

وكانت بلقيس، التي تسعى للغناء بكل اللهجات العربية، أن طرحت كليب لأغنية لبنانية بعنوان “أنت”، التي حظيت بنجاح كبير.

من ناحية أخرى، وجهت الفنانة بلقيس رسالة للقيمين على المدارس الخاصة، بعد أن تم حذف العديد من المناهج الدراسية، وعلقت قائلة "بخصوص المدارس الخاصة والمناهج المسممة للطلاب ؟! كل يوم نسمع عن منهج تم حذفه لأنه غير مناسب للقيم والعادات؟! كنّا نأمنكم فأصبحتم خطراً، للبعض".

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سيدتي

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