وعد تثير الجدل بطلّتها الجريئة والغريبة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً نشرتها الفنانة عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي خلال إحيائها لإحدى الحفلات.

ويعود سبب تداول الصور بكثافة، هو إطلالة وعد التي لا تخلو من الجرأة والغرابة في وقت واحد.

فمن ناحية هناك من إنتقد ملابس وعد الجريئة، التي إختارت جمبسوت أسود، جزؤه العلوي من الشيفون الشفاف ولا يغطي سوى صدرها، ومن ناحية اخرى، إنتقد البعض الآخر تسريحتها الغريبة ووجد أنها لا تناسبها، حتى أن البعض وصفها بتسريحة السناجب، لأنها عبارة عن كعكتين مثبتتين في أعلى رأسها.

يشار إلى أن وعد تملك مجموعة بوتيكات باسمها، وهي اتجهت نحو تصميم الأزياء قبل عدة سنوات، وتملك خط أزياء خاص بها.