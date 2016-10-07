وزارة التموين تبحث الغاء الدعم علي البطاقه التموينيه عن اصحاب الدخول المرتفعه

تعمل وزارة التموين علي توفير السلع التموينيه بارخص الاسعار وتقديمها الي المواطن التي يستحقها وتعمل بصفه دائمه علي تحسين المنظومه حتي يتم تقديم كل السلع الاساسية للمواطنين.

وقد صرح “محمد علي الشيخ” وزير والتموين والتجاره الداخليه ان الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الانتاج الحربي بمراجعة الفئات التي تستحق الدعم واستبعاد غير المستحق وقد قال وزير التموين ان هناك 71 مليون مصري مقيدين في منظومة التموين الحاليه ويحصلون علي الدعم وقال انه من غير المعقول ان 71 مليون .

وقد اجتمع الشيخ مع لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان وقال انه تتم حاليا تصفية بطاقة التموين الذكيه وتنقيتها ووضع معايير واضحة حتي يتم حصول المواطن المسحق للدعم واستبعاد غير المستحق ، واوضح وزير التموين انه سيتم الغاء الدعم الذي يقدم للفئات ذات الدخل المرتفع وتقديمه للفقراء والفئات الذين يستحقونه “لانه من العيب ان ياخذ اصحاب الدخول المرتفعه والاغنيه حق ليس من حقهم” وهذا نصا ما بدر من “محمد علي الشيخ وزير التموين والتجاره” .

شبكةعيونالإخبارية

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