خبير عسكري: تحذيرات أمريكا لرعاياها تهدف لإشاعة الفوضى داخل مصر‎

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمود زاهر، تعليقًا على تحذيرات أمريكية لرعايها فى مصر، إن احتفاظ امريكا بالمعلومات يجسد حاله من العبث السياسي، لافتًا إلى أن المقصود من البيان هو إشاعة الفوضى والتأثير على اقتصاد الدول.

> وأضاف زاهر خلال حواره لبرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الاعتماد على السفارات في استقاء المعلومات دون التأكد من صحة تلك المعلومات يضر بمصالح الدول التي يخرج ضدها الإنذار.

وأوضح زاهر أن تكهنات السفارة الأمريكية من خلال تحذيراتها لرعاياها تخالف القانون الدولي خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تبث شائعات ضد مصر تهدف لإشاعة الفوضى وعدم الأمان داخل مصر بالتواكب مع الاحتفال بمرور 150 عامًا من الحياة النيابية، فضلًا عن بعض دعوات التظاهر مطلع الشهر المقبل.